Son Dakika Haberleri: Sahir Deep Web Filmi

Sahir Deep Web Filmi

1 saat önce

Sahir Deep Web filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sahir Deep Web filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Sahir Deep Web Filmi, System.String[]
Genç bir kadın olan Meltem, yıllardır birlikte olduğu sevgilisinden ayrılır. Hayatında yeni bir sayfa açan Meltem bu süreçte kendisini yeniden tanımaya başlar. Hayatına yeni insanlar giren genç kadın, içinde yeni bir gücün varlığını hisseder. Ancak bu güç onun büyük bir çıkmaza sürüklenmesine neden olur.


Yönetmen: Berk Aygül
Senaryo: Zahid Çetinkaya, Yağmur Caner
Oyuncular: Melda Yazgı, Sebahat Adalar, Zeynep Satır, Tevfik İnceoğlu, Sinan Bengier, Tahsin Taşkın, Satılmış Yıldırım
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Sahir Deep Web
Yapımcı Firma: Pratik Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 96 dk.
Dağıtıcı Firma: STL3
Vizyon Tarihi: 26.04.2019

Sahir Deep Web Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
Genç, Sinema
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz Gencin Omzuna Korkuluk Demiri Saplandı Beşiktaş'ın Gözdesi Orkun Kökçü, Feyenoord ile Sözleşmesini Uzattı Batman'da Bulunan Cesetle İlgili Yeni Gelişme Kadın Dizisinin Bahar'ı Mor Kazağını Çıkarınca Seyirci Rahat Bir Nefes Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 09:56:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahir Deep Web Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]