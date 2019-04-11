Sahir Deep Web Filmi
1 saat önce
Sahir Deep Web filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sahir Deep Web filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Genç
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
bir kadın olan Meltem, yıllardır birlikte olduğu sevgilisinden ayrılır. Hayatında yeni bir sayfa açan Meltem bu süreçte kendisini yeniden tanımaya başlar. Hayatına yeni insanlar giren genç kadın, içinde yeni bir gücün varlığını hisseder. Ancak bu güç onun büyük bir çıkmaza sürüklenmesine neden olur. Yönetmen:
Berk AygülSenaryo:
Zahid Çetinkaya
, Yağmur CanerOyuncular:
Melda Yazgı, Sebahat Adalar
, Zeynep Satır, Tevfik İnceoğlu, Sinan Bengier
, Tahsin Taşkın
, Satılmış YıldırımFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Sahir Deep WebYapımcı Firma:
Pratik FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
96 dk.Dağıtıcı Firma:
STL3Vizyon Tarihi:
26.04.2019Sahir Deep Web Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Talihsiz Gencin Omzuna Korkuluk Demiri Saplandı
Beşiktaş'ın Gözdesi Orkun Kökçü, Feyenoord ile Sözleşmesini Uzattı
Batman'da Bulunan Cesetle İlgili Yeni Gelişme
Kadın Dizisinin Bahar'ı Mor Kazağını Çıkarınca Seyirci Rahat Bir Nefes Aldı