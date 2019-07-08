Son Dakika Haberleri: Sahne Arkası: Frank Lampard Chelsea Yöneticisi Oldu
Son Dakika Spor Haber

Sahne Arkası: Frank Lampard Chelsea Yöneticisi Oldu

1 saat önce

Frank Lampard'ın Chelsea yöneticisi olarak ilk gününde sahne arkasına bir göz atın. Kulüp efsanesi, Lampard'ın Blues'a 429 göründüğü bir oyun kariyeri sonrasında Stamford Bridge'e menajer olarak geri döndü.

Frank Lampard'ın Chelsea yöneticisi olarak ilk gününde sahne arkasına bir göz atın. Kulüp efsanesi, Lampard'ın Blues'a 429 göründüğü bir oyun kariyeri sonrasında Stamford Bridge'e menajer olarak geri döndü.
Sahne Arkası: Frank Lampard Chelsea Yöneticisi Oldu
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:05 
Stamford Bridge, Frank Lampard, Chelsea, Blues, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bafetimbi Gomis'ten Fatih Terim'e özel mesaj! Abdurrahim Albayrak: Selçuk İnan boş mukaveleye imza attı Vedat Muriç, Fenerbahçe'deki ilk antrenmanına çıktı Trabzonspor, Donisi Avdijaj'ı kadrosuna kattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 21:18:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahne Arkası: Frank Lampard Chelsea Yöneticisi Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]