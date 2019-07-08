Sahne Arkası: Frank Lampard Chelsea Yöneticisi Oldu
1 saat önce
Frank Lampard'ın Chelsea yöneticisi olarak ilk gününde sahne arkasına bir göz atın. Kulüp efsanesi, Lampard'ın Blues'a 429 göründüğü bir oyun kariyeri sonrasında Stamford Bridge'e menajer olarak geri döndü.
Frank Lampard
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:05
'ın Chelsea
yöneticisi olarak ilk gününde sahne arkasına bir göz atın. Kulüp efsanesi, Lampard'ın Blues
'a 429 göründüğü bir oyun kariyeri sonrasında Stamford Bridge
'e menajer olarak geri döndü.
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