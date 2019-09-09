Son Dakika Haberleri: Sahneden atılan ceketi paylaşamadılar
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Sahneden atılan ceketi paylaşamadılar

1 saat önce

- Sahneden atılan ceketi paylaşamadılar Hasan Yılmaz'ın sahneden attığı ceketi yakalama esnasında kargaşa yaşandı Yılmaz ceketinin cebine domates koyup seyircilerin üzerine attı, ardından kargaşa çıktıDENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen festivalin son gününde Hasan Yılmaz sahne aldı.

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- Sahneden atılan ceketi paylaşamadılar

Hasan Yılmaz'ın sahneden attığı ceketi yakalama esnasında kargaşa yaşandı

Yılmaz ceketinin cebine domates koyup seyircilerin üzerine attı, ardından kargaşa çıktı

DENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen festivalin son gününde Hasan Yılmaz sahne aldı. Sahneye çıkan Yılmaz, ceketini hayranlarına fırlattı, hayranları ise ceketi yakalamak İçin birbiriyle yarışınca kısa süreli kargaşa yaşandı.

Birbirinden güzel şarkılarını yaklaşık 2 saat boyunca hayranlarına söyleyen Yılmaz, 'üzerimdeki ceketi atayım mı?' diye hayranlarına seslendi. Yılmaz 'ceketimi havaya atıyorum kime denk gelirse' diyerek şarkısına devam ettiği sırada, ceketinin cebine domates koyup seyircilerin üzerine attı. Yılmaz'ın, ceketini yakalamak isteyen binlerce hayranı yarışırken kısa süreli kargaşa yaşandı. Yılmaz'ın ceketini Yaşar Aygün isimli vatandaş yakaladı.

Konser söylenen şarkıların ardından sona erdi.

Hasan Yılmaz, Denizli, Çal, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:32 Kaynak: İHA
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