Ordu'da düzenlenen sahte banknot operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ulubey ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 22 sahte 100 liralık banknot ele geçirdi.
Olayla ilgili S.E, Z.Y. ve E.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerden S.E, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen Z.Y. ve E.Y. ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Son Dakika › Güncel › Sahte Banknot Operasyonunda 3 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?