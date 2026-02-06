Sahte Diplomada Dehşet: Depremdeki Avukatlar da Tahrif Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sahte Diplomada Dehşet: Depremdeki Avukatlar da Tahrif Edildi

06.02.2026 03:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden avukatların diplomaları sahtecilik iddialarıyla tahrif edildi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçerken, "sahte diploma" sanıkları, depremde hayatını kaybeden avukatlar Nesibe Kaya Zabun, Bestami Uğur Alkan ve Ali Mert İnce'nin hukuk fakültesi mezuniyet belgelerini de tahrif etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, 15 hukuk fakültesi mezuniyet belgesinin "sahte diploma" davası sanıklarınca tahrif edildiğini, bunlardan 3'ünün 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden avukatlara ait olduğunu ve bu kişilerin üniversite kayıtlarının sistemden silinip, yerine belge talep edenlerin kayıtlarının eklendiğini açıklamıştı.

"Depremde hayatını kaybeden avukatların ölümüyle adeta alay etmişler"

Sahte e-imza ile sahte üniversite diploması alındığı ve notların yükseltildiği iddialarıyla ilgili hazırlanan iddianamede, "Ülkemizde meydana gelen deprem neticesinde Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde vefat eden avukatların listelerini temin etmek suretiyle birbirlerine göndererek, ülkemizin kıymetli hukuk insanlarının ölümüyle dalga geçercesine birbirlerine rahmet dilediklerini ileten mesajlar gönderdikleri tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Depremde hayatını kaybeden ve diploma bilgileri ele geçirilen avukatların yaşadığı apartmanlar ile bu binalara ilişkin yargı süreçlerini derlendi.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu avukat Nesibe Kaya Zabun, Kahramanmaraş'ta yıkılan Ezgi Apartmanı'nda avukat eşi Ahmet Can ve 6 aylık bebekleri Asude ile birlikte hayatını kaybetti. Apartmana ilişkin davada, 2'si tutuklu, 1'i firari olmak üzere 12 sanık yargılanıyor.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu avukat Bestami Uğur Alkan, Hatay'da yıkılan Firuz Mutlu Apartmanı'nda eşi Özge ve 12 günlük bebekleri Arven ile birlikte hayatını kaybetti. Apartmana ilişkin davada 5 sanık tutuksuz yargılanıyor.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu stajyer avukat Ali Mert İnce, Malatya'da yıkılan Güner Sitesi'nde annesi, kız kardeşi, dedesi, babaannesi ve kuzeniyle birlikte hayatını kaybetti. Apartmana ilişkin davada 7 sanık, 8 ile 12 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte Diplomada Dehşet: Depremdeki Avukatlar da Tahrif Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 04:11:39. #7.11#
SON DAKİKA: Sahte Diplomada Dehşet: Depremdeki Avukatlar da Tahrif Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.