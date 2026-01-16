Sahte Evrakla Dolandırıcılığa 12 Tutuklama - Son Dakika
Sahte Evrakla Dolandırıcılığa 12 Tutuklama

16.01.2026 18:21
Ankara'da sahte evrakla dolandırıcılık yapan 12 şüpheli tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sahte evrak düzenleyerek müştekiler üzerinden şirket kurup dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, sahte evrak düzenleyerek, müştekiler üzerine şirket kurup bu şirketler aracılığıyla çek karnesi oluşturan, yüksek miktarda ürün alıp sahte fatura düzenleyen ve müştekiler adına yüksek miktarda vergi borcu biriktiren şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 14 Ocak'ta gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

