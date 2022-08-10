Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi - Son Dakika
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Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi

10.08.2022 18:42

Şanlıurfa'dan Sivas'a gidip düğün hediyesi olarak aldığı altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Sivas'ta yaşayan R.Ç. isimli şahıs, Şanlıurfa'da yaşayan H.Y. isimli kadınla tanıştı. Evlilik için harekete R.Ç., başlık parası verip geline altın aldıktan sonra H.Y.'yi alıp Sivas'a gitti. Evliliğinin ilk sabahında uyandığında H.Y.'yi evde bulamayan R.Ç., dolandırıldığını düşünerek jandarmaya gitti. Sivas'taki jandarma ekipleri durumu Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timine bildirdi.

ALTINLARI SATAMADAN YAKALANDI

Sahte gelinin izini süren Şanlıurfa JASAT ekipleri altınları satamadan kıskıvrak yakaladı. Sahte gelinin üzerinde yapılan aramada ise damadın düğün hediyesi olarak aldığı altın zincirli 5'i bir yerde, 2 adet altın bilezik, 3 adet altın yüzük ve 3 adet altın küpe ele geçirildi.

Gözaltına alınan sahte gelin, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelini yakayı ele verdi
Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelini yakayı ele verdi
Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelini yakayı ele verdi
Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelini yakayı ele verdi
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Sivas, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi - Son Dakika
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