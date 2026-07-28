Sahte hakimden pişkin savunma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahte hakimden pişkin savunma

Sahte hakimden pişkin savunma
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de kendisini uzun süredir hakim olarak tanıtan Kubilay Akyol ve kendisine yardım ettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı. Evinde hakim cübbesi, 1 milyon euro değerinde senet ve külçe altın ele geçirilen Akyol'un ifadesindeki "Yalan üzerine kurduğum bir hayatım var, hakimliğe özendim" itirafı dosyaya damga vurdu.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri 24 Temmuz 2026 tarihinde düğmeye bastı. Sahte kimlik ve unvanla çevresini kandırdığı iddia edilen Kubilay Akyol ile bağlantılı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet resmi hakim cübbesi, 1 milyon euro değerinde senet, 285 gram külçe altın ve muhtelif miktarda döviz ile çok sayıda borç protokolü ve dijital materyal ele geçirilildi.

PARKLANMA BAHANESİ İLE CİMER'E ŞİKÂYET EDİLMİŞ

Soruşturma dosyasında yer alan detaylara göre Kubilay Akyol'un, yalnızca sosyal çevresinde değil, günlük hayatının her alanında kendisini "Adalet Bakanlığı'nda görevli hakim" olarak tanıttığı belirlendi.

Akyol'un oturduğu mahallede bina önündeki park alanını "Aracıma bomba konulabilir, bu nedenle araç sürekli kamera açısında durmalı" bahanesiyle kapatmaya çalıştığı, çevre sakinleriyle yaşadığı bu gerginlik nedeniyle yaklaşık 5 yıl önce CİMER'e şikâyet edildiği de ortaya çıktı.

"HAKİMLİĞE ÖZENDİM" İTİRAFI

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kubilay Akyol, sosyal medyada da kendisini hakim olarak tanıttığını belirterek suçlamaları kabul etti. Akyol'un ifadesinde yer alan şu sözler soruşturma kaydına girdi:

"Sosyal medyada da kendimi hakim olarak tanıttım. Yalan üzerine kurmuş olduğum bir hayatım var, hakimliğe özendim."

ÜÇ ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma kapsamında hakim cübbesini temin ettiği öne sürülen Asuman Bakaç ile avukat Halil İbrahim Alagöz ise suçlamaları reddetti. Her iki şüpheli de Kubilay Akyol’un gerçek kimliğini bilmediklerini ve onun tarafından kandırıldıklarını savundu.

Mahkeme; kuvvetli suç şüphesinin bulunması, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması ve iddiaların ciddiyeti nedeniyle Kubilay Akyol, Asuman Bakaç ve Halil İbrahim Alagöz'ün tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel, Gündem, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Gündem Sahte hakimden pişkin savunma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1’de foto muhabiri oldu Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu
Marmaris’te ormana sigara izmariti atan sürücüyü güvenlik kamerası yakalattı Marmaris’te ormana sigara izmariti atan sürücüyü güvenlik kamerası yakalattı
İsrailli Bakan Ben-Gvir bu kez Trump’ı hedef aldı İsrailli Bakan Ben-Gvir bu kez Trump'ı hedef aldı
CHP’den bölünme sonrası ilk ziyaret: Meclis düzeni sil baştan CHP'den bölünme sonrası ilk ziyaret: Meclis düzeni sil baştan
Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece
Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu
Nijerya’da silahlı saldırı: 30 ölü Nijerya'da silahlı saldırı: 30 ölü

14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
14:08
Özel’den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
13:30
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
13:22
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu Dünyanın en değerli şirketi değişti
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti
13:04
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı! Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
12:11
CHP mi YENİ Parti mi Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 14:56:12. #7.12#
SON DAKİKA: Sahte hakimden pişkin savunma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.