BAHÇELİEVLER'de bir kadının ölümüyle sonuçlanan sahte içki ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler Ercan P. (50), İbrahim B. (36) ve Salih Ö. (42) savcılık ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"BÖYLE OLACAĞINI BİLSEYDİM KENDİM DAHİ İÇKİYİ İÇMEZDİM"

Salih Ö. hakimlik sorgusunda "Olay tarihinde daha önce de birçok kez Ercan P.'den aldığım kaçak içkiler ile birlikte maktul Sevim'in evine gittiğim ve içkiyi birlikte içtiğimiz hususu doğrudur. Biz maktul ile birlikte içkiyi üçer bardak enerji içeceği ile içtik. Daha sonra kalan kısmını orada bırakarak, evden ayrıldım. Bende herhangi bir rahatsızlık olmadı. Ercan içkileri yurtdışından getirdiğini söylüyordu. Fiyatının ucuz olması nedeniyle içkiyi Ercan'dan alıyordum. Hatta daha önce maktul ile birlikte aynı içkilerden içmiştik. Ben böyle bir sonucun doğacağını bilseydim kendim dahi içkiyi içmezdim. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi. "TIR ŞOFÖRLERİNDEN BU İÇKİYİ ALIRDIM"TIR parklarında eşofman takımı sattığını dile getiren şüpheli Ercan P. ise "Orada bulunan TIR şoförlerinden bu içkileri alırım. Her ne kadar Salih Ö. içkileri para karşılığı benden aldığını söylese de ben satış yapmam. Benim orada çalışmamı onlar sağladıkları için onlara güzellik yapmak maksadıyla TIR şoförlerinden satın aldığım içkileri onlara veririm. İçkilerin yurt dışından geldiği için kaçak olduğunu biliyordum. Ancak içilmesi halinde böyle bir sonuç olacağını bilseydim, ben de almaz ve kimseye vermezdim. Salih benden başka kişilerden de içki alıyordu, ölen şahıs belki o içkiler nedeniyle ölmüştür." şeklinde beyanda bulundu.

"BENİM İÇKİLERDEN HABERİM YOKTU"İbrahim B. ise sorgusunda tesadüfen Ercan P.'nin aracında olduğunu öne sürerek "Bana yolda seyir halindeyken 'küçük bir işim var' dedi ve aracın bagajını açtı. Ben o sırada sürücü koltuğuna geçmek için araçtan indim. Aracı test edecektim, benim içkilerden haberim yoktu. Diğer şüpheli Salih Ö.'yü de tanımam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu. TUTUKLANDILAR

Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliği de şüphelilerin üzerine atılı suçun niteliği, müşteki beyanları, maktul Sevim Ş.'ye ait raporun içeriği ve şüphelilerin beyanlarına itibar edilmemiş olması nedeniyle üzerlerine atılı suçlamanın adli kontrol tedbiriyle yetersiz kalacağını değerlendirdi. Hakimlik 3 şüpheliyi de "Kasten öldürme" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

- İstanbul