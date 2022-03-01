Sahte içki üreten şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sahte içki üreten şüpheli yakalandı

01.03.2022 16:09

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki üreten şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki üreten şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri, ilçede sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen Kargıcak Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 853 litre sahte içki, 22 litre etil alkol ve alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Sahte içki üretimi yaptığı belirlenen K.K. (55) gözaltına alındı.

Sahte içki üreten şüpheli yakalandı
Sahte içki üreten şüpheli yakalandı
Sahte içki üreten şüpheli yakalandı

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Son dakika... ALANYA'DA SAHTE İÇKİ ÜRETİLEN EVE JANDARMA BASKINI Son dakika... ALANYA'DA SAHTE İÇKİ ÜRETİLEN EVE JANDARMA BASKINI Sahte içki üretimine suçüstü: 853 litre el yapımı içki bulundu Sahte içki üretimine suçüstü: 853 litre el yapımı içki bulundu

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahte içki üreten şüpheli yakalandı - Son Dakika


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