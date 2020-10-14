Sahte içkiden gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kartal'da sahte içkiden 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de zehirlenmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kartal'da sahte içkiden 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de zehirlenmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir iş yerinden satın aldığı metil alkolle sahte içki yapıp içtikten sonra 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin de zehirlenmesi olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Anıl Orkun İ. Güngör G. ve Yavuz Ö'nün Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. 3 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Olay 10 Ekim'de Kartal Petroliş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden satın aldığı metil alkol ile sahte içki yapıp içtikten sonra zehirlenen avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36) Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Aynı iş yerinden metil alkol alıp sahte içki yapıp içen Kemal K, Abdil K, ve Rahmi K. de zehirlenmiş Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kartal, Alkol, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Sahte içkiden gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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