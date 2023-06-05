Sahte mahkeme kararlarıyla haber linklerini kaldırmaya çalışan şebeke çökertildi! İş insanı gözaltında

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı haber linklerinin yayından kaldırılması için sulh ceza hakimlikleri adına sahte mahkeme kararları düzenlendiği ihbarı üzerine çalışma yürüttü. 7 şüpheli operasyonla yakalandı.

İŞ İNSANI GÖZALTINDA

Çalışmalar kapsamında 31 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yakalanamayan firari şüpheli iş insanı Serkan K. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

OLAY

Ulusal yayın organlarına gönderilen bazı erişim engeli taleplerinin optik cihazlarla hazırlanan sahte belgeler olduğunu tespit eden polis, 2022 yılında düzenlediği operasyonla şebeke elebaşı Uğur Y. ile basın kuruluşlarına avukatlar adına farklı operatörler üzerinden sahte elektronik postalar gönderen İlknur Ö'yü yakalamıştı. Sorgularının ardından Uğur Y. tutuklanmış, İlknur Ö. adli kontrolle salıverilmişti. Operasyonda ele geçirilen dijital materyaller uzmanlarca incelenmiş, Uğur Y'nin sahte mahkeme kararlarını ünlüler ile suç örgütü elebaşılarının da aralarında olduğu 12 kişiye sattığını belirlemişti. Suça karıştıkları tespit edilenlere yönelik çalışma kapsamında 31 Mayıs'ta 7 zanlı yakalanmıştı.