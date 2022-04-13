Sahte pasaportla göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sahte pasaportla göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı

13.04.2022 15:37

Sahte pasaportla göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandıGAZİANTEP Gaziantep'te, sahte pasaport ve evraklarla Avrupa ülkelerine göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı.

Sahte pasaportla göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP Gaziantep'te, sahte pasaport ve evraklarla Avrupa ülkelerine göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın adreslerindeki aramalarda farklı şahıslar adına düzenlenmiş 8 adet pasaport ve yurtdışı para transferlerine ait dekontlar ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şahsa yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon ile sahte pasaport ve evraklarla Avrupa ülkelerine göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen M.İ. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahsın ikamet, işyeri ve aracında yapılan aramalarda ise 8 adet farklı şahıs adına düzenlenmiş pasaport ve yurtdışı para transferlerine ait dekontlar ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Sahte pasaportla göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı
Sahte pasaportla göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı
Sahte pasaportla göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte pasaportla göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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