Sahte Pilot 4 Yıl Ücretsiz Uçtu

21.01.2026 11:16
Eski uçuş görevlisi, sahte kimlikle pilot olarak 4 yıl boyunca ücretsiz uçak biletleri aldı.

ABD'de eski bir uçuş görevlisinin, sahte personel kimliğiyle pilot kılığına girerek 4 yıl boyunca yüzlerce kez ücretsiz uçtuğu tespit edildi.

Kanada merkezli bir hava yolu şirketinde 2017-2019 yıllarında uçuş görevlisi olarak çalışan Dallas Pokornik hakkında Ekim 2025'te dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

Panama'da yakalanıp ABD'ye iade edilen 33 yaşındaki Pokornik'in 4 yıl boyunca sahte personel kimliğiyle kendini pilot olarak tanıtıp ücretsiz uçtuğu ortaya çıktı.

Pokornik'in pilot olmadığı ve herhangi bir uçuş lisansına sahip bulunmadığı halde, bazı uçuşlarda pilotun uçağı kontrol ettiği kokpitte oturmayı talep ettiği tespit edildi.

Mahkeme, Pokornik'in tutuklu yargılanmasına hükmetti. Pokornik'in suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası ya da 250 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Kaynak: AA

