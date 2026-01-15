Ekiplere 'sahte polis kimliği' gösterdi, 128 suçtan arandığı belirlendi - Son Dakika
Ekiplere 'sahte polis kimliği' gösterdi, 128 suçtan arandığı belirlendi

15.01.2026 07:59  Güncelleme: 08:39
İzmir'de sahte polis kimliği gösteren M.O., 128 suçtan arandığı ortaya çıktı.

İzmir'de polis ekiplerine 'sahte polis kimliği' gösteren M.O.'nun, 128 suçtan arandığı ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Ekipler, kısa sürede şüphelinin kendilerine 'sahte polis kimliği' gösterdiğini fark etti.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda isminin M.O. olduğu belirlenen şüphelinin; 120 dolandırıcılık, 3 tehdit ve 1 güveni kötüye kullanma suçlarından arandığı tespit edildi. M.O.'nun ayrıca 2 basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün ile 2 hakaret suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla birlikte toplamda 128 suçtan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: DHA

