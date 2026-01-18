İzmir'de 15 milyonluk 'sahte uzlaştırmacı' vurgunu: 15 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İzmir'de 15 milyonluk 'sahte uzlaştırmacı' vurgunu: 15 tutuklama

İzmir\'de 15 milyonluk \'sahte uzlaştırmacı\' vurgunu: 15 tutuklama
18.01.2026 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir merkezli operasyonda 9 ilde dolandırıcılık yapan 30 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İzmir merkezli 9 ilde, sahte kadın profilleriyle cinsel içerikli görüntülerini ele geçirdikleri vatandaşları kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

15 MİLYONDAN FAZLA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDI

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, liderliğini A.S.G.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, 2024 yılı içerisinde ülke genelinde 235 vatandaşla sahte kadın profilleri üzerinden iletişim kurarak cinsel içerikli görüntülerini temin ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, görüntülerini elde ettikleri mağdurları daha sonra kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp aradıkları tespit edildi. Mağdurlara "Cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı" diyerek korku ve panik oluşturan şüphelilerin, 'uzlaştırma ücreti' adı altında toplam 15 milyon TL'den fazla haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 30 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Ekipler, 13 Ocak günü İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Balıkesir, Kırklareli, Karabük ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 27 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3-sayfa, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İzmir'de 15 milyonluk 'sahte uzlaştırmacı' vurgunu: 15 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi

09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
09:22
Hande Erçel Suudi Arabistan’daki ödül töreninde Arapça konuştu
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu
09:05
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
08:56
Terör örgütü Tabka’dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti
06:02
ABD’den Suriye’de operasyon Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 10:07:24. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 15 milyonluk 'sahte uzlaştırmacı' vurgunu: 15 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.