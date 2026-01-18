İzmir merkezli 9 ilde, sahte kadın profilleriyle cinsel içerikli görüntülerini ele geçirdikleri vatandaşları kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.
Yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 30 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Ekipler, 13 Ocak günü İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Balıkesir, Kırklareli, Karabük ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 27 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3-sayfa › İzmir'de 15 milyonluk 'sahte uzlaştırmacı' vurgunu: 15 tutuklama - Son Dakika
