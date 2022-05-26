Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

26.05.2022 00:58
Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Mersin merkezli 8 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheliden aralarında 2 sağlık çalışanının da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Mersin merkezli 8 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheliden aralarında 2 sağlık çalışanının da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, kamuda çalışan bazı kişilerin para karşılığı rapor alacak şahısların yerine hastalığı olan 'dublörler' kullanarak sahte sağlık raporları aldırıp engelli maaşı, ÖTV indirimi gibi kazanımlar sağlayarak devleti yüksek miktarlarda zarara uğrattıkları tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda 20 Mayıs sabahı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik, Mersin merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında 2 hemşire ve 1 sağlık memurunun da bulunduğu 56 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden sağlık çalışanları N.T. ve Ö.B. ile birlikte H.Y.K., H.Ç., M.G.A., B.Y., S.B., K.U., R.V., S.V. ve A.T. tutuklanırken, B.A., R.N.T., M.G., Z.E., D.S., C.K., Y.A., M.E., V.G., M.E.K., S.D., G.B., isimli 12 şahsa ev hapsi cezası verildi. Y.Y., F.B., Y.S.M. ve Ö.U. ise 'adli kontrol' kararı ile serbest bırakıldı. - MERSİN

YORUMLAR
500
Dublör Kullananarak Sahte Sağlık Raporu Düzenleyen Çeteye Operasyon: 3'ü Sağlık Personeli 11 Kişi Tutuklandı Dublör Kullananarak Sahte Sağlık Raporu Düzenleyen Çeteye Operasyon: 3'ü Sağlık Personeli 11 Kişi Tutuklandı Mersin merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı Mersin merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Dolandırıcılık, Rüşvet, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
00:59 İstanbul'un fethine özel 29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek
00:57 LPG'ye 37 kuruş zam geldi! İşte güncel fiyatlar
00:56 Fenerbahçe'nin Arda Güler'e biçtiği bonservis bedeli dudak uçuklattı! Transfer olursa tarihin en pahalı satışı olacak
00:54 Ukraynalı Bakan'dan savaşta arabuluculuk yapan Türkiye'ye övgü dolu sözler: En başarılı ülke oldular
00:45 Erdoğan'dan Türk vatandaşlığına geçen Larkin'e uyarı! Tüm takım kahkahaya boğuldu
00:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına TURKEN Vakfı'ndan yalanlama geldi!
00:33 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de merak uyandırdı!
00:05 Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz?
00:02 Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu
23:26 Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 01:28:01. #1.12#
SON DAKİKA: Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement