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Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı - Son Dakika

Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı

04.11.2021 11:59

Çorum'da yaşayan Cıbır çifti, kendisini savcı olarak tanıtan ve para isteyen kişiye 30 yıllık birikimleri olan 400 bin TL'lerini kaptırdı. Emin Cıbır ile Fatma Cıbır çiftinin şikayeti üzerine hakkında çalışma başlatılan şahıs, paralarla birlikte yakalandı.

Osmancık ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Emin Cıbır ile 83 yaşındaki Fatma Cıbır, kendisini savcı olarak tanıtan bir dolandırıcının ağına düştü. Yaşlı çifte "Hakkınızda soruşturma var" diyen şahıs, evdeki tüm para ve ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. 30 yıllık birikimleri olan 400 bin TL'yi kaptıran çiftin şikayeti üzerine çalışma başlatan ekipler, hem şahsı hem de paraları buldu.

TAKSİ İLE KÖYE GELİP, ÇİFTİN EVİNİ SORDU

İnal köyünde yaşanan olaya göre ticari taksi ile köye gelen bir şahıs, köyde yaşayan Emin Cıbır ile Fatma Cıbır çiftinin yaşadığı evi vatandaşlara sorduktan sonra, Emin Cıbır'ı telefonla aradı. Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı, Cıbır'ın kızı Yeter Cıbır ile telefonla konuşmaya başladı. Bir soruşturma sebebi ile evlerinde arama yapılacağını söyleyen şahıs, Cıbır ailesinin evine giderek, para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmelerini istedi. Dolandırıcıların ağına düşen Cıbır çifti, para ve ziynet eşyalarını kendini savcı olarak tanıtan şahsa teslim etti. Para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra taksiyle köyden ayrılan şahıs, kayıplara karıştı.

DOLANDIRILDIKLARINI ANLAYINCA POLİSE KOŞTULAR

Yakınlarının uyarısıyla dolandırıldığını anlayan Cıbır ailesi, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaşlı çifti dolandıran şahsın kimlik bilgilerini tespit etti. Jandarma ve polis ekiplerinin yaptıkları koordineli çalışma neticesine, Çorum'da da bir kişiyi daha dolandırdığı öğrenilen şahıs, Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen operasyonda para ve ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vicdansızlığın böylesi! Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı

"TUTANAK GİBİ BİR ŞEY TUTTU"

Yaşadıkları olayı anlatan Yeter Cıbır, "Evde otururken telefon geldi. Babamın evde olup olmadığını soran şahıs, 'evinizde tabanca, silah var mı' dedi. Yok dedim. 'Altınınız, paranız var mı' diye sorunca biraz var dedim. Daha sonra, 'jandarmalar geliyor, evinizi arayacak. Biz polisiz, jandarmayız, savcıyız' dedi. İnandım. Telefonla konuşurken bir anda bir adam kapıya dikildi. Telefondaki şahıs sorular sormaya devam ediyordu. 'Altını ve parayı getir, jandarmaya ver' dedi. Tutanak gibi bir şey tuttu, imzaladım. Bu tapu gibi, senedin olacak, sakla, onu kimseye gösterme' dedi. Bir de bir adam, bizim ineğimizi almış parasını vermemişti, o durumu da anlatmıştım. 'Tamam, ben jandarma gönderirim, onu da alırım. 15 dakikaya gelin paranızı alın' dedi. Konuşmaya devam ederken, kapı açıldı eniştem geldi. Eniştem kiminle konuştuğumu sordu. Telefondaki kişi, 'eniştene ver telefonu' dedi. Enişteme, 'paranız varmış, aldık. Gel paranızı verelim' dedi. Eniştem de Osmancık'a gitti. 'Telefonu kapatmayın,15 dakikaya enişten gelince ona paranızı vereceğiz' diyor bende seviniyorum, paramızı almışlar diye. Ne bileyim, inandım. Annem, hasta, babam hasta ben hasta, kafamızı karıştırdı" dedi.

Vicdansızlığın böylesi! Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı

30 SENELİK BİRİKİMLERİ

Dolandırıcının, ticari taksi ile köye geldiğini ifade eden Cıbır ailesinin kızı Yücel Demir ise, "Ekmek yapıyorduk. Ticari taksi ile gelen biri elinde telefonla konuşa konuşa 'Emin Cıbır'ın evini arıyoruz' diyerek yanımızdan gitti. Babamla kardeşime, 'parayı getir' demişler bunlar da getirmiş. Ben duyunca hemen geldim ne oldu diye sordum. 'Biz çarpıldık, altınları verdik adam gitti' dediler. Yaklaşık 300-400 bin liralık birikimleri vardı. Aldıkları maaşı harcamıyorlardı. 20-30 senelik birikimleriydi" diye konuştu.

"TELEFON KONUŞMALARINI DUYDUM"

Birikimini dolandırıcılara kaptıran Emin Cıbır ise, olay anını anlatarak, "Dolandırıcı evden çıktıktan sonra bir anda kayboldu. Telefonla konuşuyordu, ben dinledim. 'Sende dolar varmış getir, bakalım' dedi. Ben de getirdim, baktı. 'Sayamadım burada, aşağıya ineyim ışıkta sayayım' dedi. Çıktı dışarı, bende peşinden çıktım yer delindi, yerin içine girdi, kaybettim adamı" şeklinde konuştu.

KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından hemen çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda şahsın adresini belirledi. Adrese yönelik operasyonda hem dolandırıcı hem de paralar bulundu. Cıbır çifti, paralarını kendilerine teslim eden ekiplere teşekkür etti.

Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı

Cep Telefonu, Türk Lirası, Çorum, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı - Son Dakika
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