Saimbeyli turizme kapılarını açıyor - Son Dakika

Saimbeyli turizme kapılarını açıyor

21.01.2021 18:39

Saimbeyli turizme kapılarını açıyor Kaymakam Kadiroğlu: "İlçenin ilkbahar, yaz ve sonbaharda turizm potansiyeli var" "Kaymakamlık bünyesinde turizm ve tarım için proje ofisi kurduk" Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Ortaçağ döneminden kalma Saimbeyli Kalesi ve ekoturizmin göz bebeği olacak...

Saimbeyli turizme kapılarını açıyor

Kaymakam Kadiroğlu: "İlçenin ilkbahar, yaz ve sonbaharda turizm potansiyeli var"

"Kaymakamlık bünyesinde turizm ve tarım için proje ofisi kurduk"

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Ortaçağ döneminden kalma Saimbeyli Kalesi ve ekoturizmin göz bebeği olacak Obruk Şelalesi ile ilk kez turizme kapılarını açacak olan Hançer Kanyonunun tanıtımı için çalışmalara başlandı.

Saimbeyli Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, ilçede oluşturduğu proje ekibi ile geçmişin izlerini taşıyan Saimbeyli Kalesi, endemik tür mavi kelebekler, Obruk Şelalesi ve Hançer Kanyonu'nu turizme kazandırarak ilçe ekonomisinin canlandırılması için çalışmalar yapıyor.

4 ay önce ilçeye atanan Kaymakam Kadiroğlu, ilçenin mavi kelebekleri, doğa turizmi ve yöre halkının ürettikleri kilimler ile marka bir ilçe yolunda devletin desteği ile kalkınacağını söyledi.

"Saimbeyli Torosların gözbebeği"

İlçenin doğal güzelliklerini dünya turizmine kazandırma hedefinde olduklarını ifade eden Kaymakam Kadiroğlu, "İlçemizde inanılmaz bir turizm potansiyeli var ve bunun yüzde 10'u kullanılmakta. Yakın illerimiz ve çevremizde bunu bilen sayısı çok az. Kaymakamlık bünyesinde turizm ve tarım için proje ofisi kurduk. Projeler ile ilçemizi dünya turizminin göz bebeği yapmak istiyoruz. Valimiz Adana'mızın turizm yönünden gelişmesi için tüm desteği veriyor. Turizm tarım yönünde projeler yaparak eğitimcilerle oluşan mesai gözetmeden çalışan ekibimiz var. Saimbeyli Kalemiz, Hançer Kanyonu, mavi kelebeklerimiz, Obruk Şelalemiz var. Saimbeyli Torosların göz bebeği konumunda" dedi.

"Her mevsim turizm potansiyeli var"

Kamp alanı yapılacak çok fazla yeri olduğunu söyleyen Kadiroğlu, "Turizm potansiyeli çok yüksek. Ekoturizm olarak kelebek çeşitliliğinin yüzde 40'ı bu ilçemizde bulunmakta. İlçemiz ilkbahar, yaz ve sonbaharda turizm potansiyeli var. İlçemizdeki meşhurları saymakla bitmez ama dünyaya ihraç edilen kirazımız, el dokuması kilimlerimiz var. Amacımız bunu dünyaya anlatarak turizmden ilçemizin hak ettiği payı alması bekliyoruz. Binlerce yıllık tarihe sahip muhteşem doğal güzellikleri olan mavi kelebekler ile birlikte tüm vatandaşlarla birlikte ziyaret etmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

"Keşfedilememiş kanyonu geliştireceğiz"

Saimbeyli'nin turizm, tarım ve el sanatları konusunda gelişmesi için Kaymakam Fırat Kadiroğlu'nun önderliğinde yoğun bir mesai yaptıklarını kaydeden Proje Koordinatörü Öznur Kara Peynirci ise, "Hançer Kanyonu başta olmak üzere ilçemizdeki tarihi ve doğal güzellikleri hedef aldık. Henüz keşfedilememiş ilçemizde bilinmeyen bir konumda olan kanyonumuzu geliştirip cam terasları ile eko turizme kazandırmak için proje çalışmalarını sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje ekibinde yer alan Erhan Sarıtosun da ilçenin gelişmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Saimbeyli Kalesi, Hançer Kanyonu, Obruk Şelalesi bölgemizin önemli turizm potansiyeli olan yerlerimiz. Turizmden hak ettiği payı alması için çalışmalarımız hızla sürüyor" dedi.

Saimbeyli turizme kapılarını açıyor
Saimbeyli turizme kapılarını açıyor
Saimbeyli turizme kapılarını açıyor
Saimbeyli turizme kapılarını açıyor

Saimbeyli, Hisarcık, Turizm, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Saimbeyli turizme kapılarını açıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören G.Saraylı Diagne'ye 2 maç ceza verildi Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oluyor! Canlı anlatım Son Dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında hayatını kaybetti Hollanda Kralı, 6 kişiyi öldürüp müebbet hapis cezası alan Cevdet Yılmaz'ı affetti Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor
Saatlerce cinsel istismara maruz kalan Çiğdem Yaylak'ın davasına Bakanlık müdahil olacak Saatlerce cinsel istismara maruz kalan Çiğdem Yaylak'ın davasına Bakanlık müdahil olacak         
18:47
Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti         
18:01
Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti         
17:48
"Can çıkar huy çıkmaz derler" ama öyle değilmiş! Bu araştırmanın sonuçları ezber bozacak         
17:26
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın çok özel anları! Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın çok özel anları! "Yapma" demesine rağmen öpücüklere boğdu         
16:40
Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor         
16:23
Başkent'te pitbull dehşeti! Anneannesinin kucağındaki küçük kızı zıplayıp yakaladı Başkent'te pitbull dehşeti! Anneannesinin kucağındaki küçük kızı zıplayıp yakaladı         
15:24
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı         
12:16
Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 19:02:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Saimbeyli turizme kapılarını açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei