Üye Girişi
Şair ve yazar Bestami Yazgan "Dünya Çocuk Kitapları Haftası"nı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Şair ve yazar Bestami Yazgan "Dünya Çocuk Kitapları Haftası"nı değerlendirdi Açıklaması

10.11.2021 11:04
Şair ve yazar Bestami Yazgan

Her yıl kasım ayının ikinci pazartesi günü başlayan "Dünya Çocuk Kitapları Haftası", ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Her yıl kasım ayının ikinci pazartesi günü başlayan "Dünya Çocuk Kitapları Haftası", ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

"Anne Sen Melek Misin?", "Masal Salıncağı" ve "Alfabenin Öyküsü"nün de aralarında olduğu çok sayıda çocuk kitabını kaleme alan yazar ve şair Bestemi Yazgan, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada çocuk edebiyatının önemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yazgan, çocukla kitabın bir araya gelmesini "dünyanın en güzel bahçesi" olarak tanımlayarak, "Dünya bir ağaç olsa çiçeği çocuklar olurdu. Bilgi bir ağaç olsa çiçeği kitaplar olurdu. Çocukla kitap bir araya gelince karşımıza dünyanın en güzel bahçesi çıkıyor. Doğrusu o bahçedeki çiçekleri sulama görevi yaptığım için çok mutluyum." dedi.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki kitap fuarlarına katıldığının altını çizen Yazgan, şunları kaydetti:

"Bazı insanlar mikrofonu elince alınca, klavyenin başına geçince bir eksik; 'Nerede bu devlet, nerede bu millet?' diye soruyor. Ben acizane hep kendime sorarım, 'Sen neredesin?' diye. Doktor hastayı muayene eder, teşhisi koyup bırakmaz. Reçetesini yazar ve tedaviye geçer. O zaman 'Ne yapmamız gerekiyor?' diye sormamız gerekiyor. Yazar olarak güzel metinler yazmalı, yayınevleri olarak görseline dikkat ederek kitaplar basmalı, anne, baba, öğretmen ve okuyucu da ilgi göstermeli. Bu 3 unsur bir araya geldiğinde şikayetlerin kalkacağına inanıyorum."

Bestami Yazgan, Türkiye'de çocuk edebiyatının iyi bir konumda olduğuna dikkati çekerek, Kültür ve Turizm Bakanlığının kitapların farklı dillere tercüme edilmesi konusunda destek verdiğini ve kendisinin de 10 eserinin bu kapsamda başka dillere çevrildiğini söyledi.

"Çocuklar güzeldir, her şeyin en güzeline sahiptir"

Yazarların yazdıklarından sorumlu olduğuna vurgu yapan Yazgan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle konu çocuksa, çocuk beyaz bir kağıt gibidir. Oraya bir mürekkep damlası bile düşmemesi gerekir. Onlar güzeldir, her şeyin en güzeline sahiptir. Her eserimin yeni baskısında yeniden okuyorum. Sosyal anlayışımız değişiyor. 2000 yılında oturduğumuz sokakta Türkiye Umum Sakatlar Derneği vardı. Sonra 'sakat' kelimesini kullanmamaya başladık. Bir müddet 'özürlüler' dedik, sonra onu da bıraktık 'engelliler' diyoruz. Kitaplarımı o niyetle gözden geçiyorum."

Yazar Yazgan, bir milletin geleceğini görmek için bugünün çocuklarına bakmak gerektiğine işaret ederek, "Bir yıl sonrasını düşünüyorsan buğday ek, 10 yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, 50 yıl sonrasını düşünüyorsan çocuk yetiştir. Onlar bize Mevla'nın bir hediyesi ve emanetidir." şeklinde konuştu.

Çocukların kitapla tanıştırılmasının önemine de değinen Yazgan, çocuklara önce yerli ve milli eserleri sonra ise dünya klasiklerini okutmak gerektiğini de sözlerine ekledi.

Şair ve yazar Bestami Yazgan Dünya Çocuk Kitapları Haftası nı değerlendirdi Açıklaması
Şair ve yazar Bestami Yazgan Dünya Çocuk Kitapları Haftası nı değerlendirdi Açıklaması

Bestami Yazgan, Pazartesi, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şair ve yazar Bestami Yazgan 'Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı 11:20 Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor 11:14 Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Altının gram fiyatı 573 lira seviyesinden işlem görüyor 11:11 Altının gram fiyatı 573 lira seviyesinden işlem görüyor
Şiddet filmlerinden etkilendi! Talihsiz kadını kılıçla öldürdü 11:06 Şiddet filmlerinden etkilendi! Talihsiz kadını kılıçla öldürdü 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 10:32 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi 09:53 Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi
Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu 09:49 Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı 09:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Son Dakika Haberleri
11:22 Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu
11:19 Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı
11:14 Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor
11:12 ABD'li uzmanlar DH1047 isimli antikor keşfetti
11:10 Altının gram fiyatı 573 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı
11:06 Şiddet filmlerinden etkilendi! Talihsiz kadını kılıçla öldürdü
10:59 Dolar 9,78 seviyelerinde seyrediyor
10:48 Sorumluluklarını yerine getirmeyen başkanlara hapis cezası yolda
10:41 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Suriyeliler, 4 Filistinliyi fidye için rehin alıp 1 hafta boyunca İstanbul'da esir tuttu Suriyeliler, 4 Filistinliyi fidye için rehin alıp 1 hafta boyunca İstanbul'da esir tuttu         
11:17
ABD'li uzmanlar DH1047 isimli antikor keşfetti ABD'li uzmanlar DH1047 isimli antikor keşfetti         
11:12
Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı         
11:08
14 yaşındaki kızı vuran tetikçi konuştu: Kanser hastası çocuğumla tehdit ettiler 14 yaşındaki kızı vuran tetikçi konuştu: Kanser hastası çocuğumla tehdit ettiler         
10:50
Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı         
10:00
Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor         
09:49
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz         
09:45
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı         
07:22
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz         
23:48
İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti         
20:00
Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler         
18:25
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 11:33:08. #1.12#
SON DAKİKA: Şair ve yazar Bestami Yazgan "Dünya Çocuk Kitapları Haftası"nı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement