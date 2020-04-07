Şairlerden 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
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Şairlerden 'evde kal' çağrısı

6 saat önce

MERSİN'de bir grup şiirsever, Türkçe öğretmeni şair Ali Turan'ın kaleme aldığı 'Evinde Kal' şiirini seslendirip, halka evde kalmaları çağrısında bulundu.

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MERSİN'de bir grup şiirsever, Türkçe öğretmeni şair Ali Turan'ın kaleme aldığı 'Evinde Kal' şiirini seslendirip, halka evde kalmaları çağrısında bulundu.

Dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı tedbirler artırılırken, şair Remziye Çelik, iç mimar ve çevre tasarımcısı Şebnem Belle, öğretmen Emine Yeşil, Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ali Kaplan, şair Ümran Yıldırım, öğretmen Melike Gürses Sezer, doktor Ünal Kılıç, elektrik elektronik mühendisi Oğuzhan Yıldız ile mali müşavir Salih Arslan, şair Ali Turan'ın kaleme aldığı 'Evinde Kal' şiirini seslendirdi. Çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşan şiirseverler, salgına karşı halka evde kalmaları çağrısında bulundu.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da çağrıya videoyla destek vererek, "Sizler, bizler için değerlisiniz, önemlisiniz. Sizleri seviyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemiz de ve dünya genelinde konoravirüs salgını maalesef gün geçtikçe yayılmakta ve tehlikesini artırmaktadır. Bizler sorumlu ve bilinçli vatandaşlar olarak kişisel temizliğimize ve hijyenimize dikkat etmeliyiz. Sağlımızı ve sevdiklerimiz için sosyal mesafemizi korumalıyız. Elele, gönül gönüle, birlik ve kardeşlik içerisinde bu musibeti hem beraber atlatacağız. Sağlık çalışanlarıma, askerlerimize, polislerimize, belediye çalışanlarımıza ve devletimizin yetkililerine yardımcı olmalıyız, işlerini kolaylaştırmalıyız. Evinde kal Mersin, evinde kal Türkiye" dedi.

Şair Ali Turan'ın şiirinin dizeleri şöyle:

"Söz dinle biraz yurdum insanı

Artıyor her geçen gün tanı

Hem kendini koru hem başka canı

Evinde kal Türkiye'm evinde kal

Gerek var mı çarşı pazar gezmeye

Bir şey yok gibi sahile akın etmeye

Eş dost akrabayı ziyarete gitmeye

Evinde kal Türkiye'm evinde kal

Geçecek bu günler de elbet

Bitecek korona denen illet

Söylenenlere uy, biraz sabret

Evinde kal Türkiye'm evinde kal

Daha fazla yayılmasın bu hastalık

Her şeyin başı değil mi önce sağlık

Yapman gereken bir süre fedakarlık

Evinde kal Türkiye'm evinde kal

Al eline kitabını işte sana fırsat

Oku, olmadı yaz güne değer kat

Söylenenlere uy ki sürsün hayat

Evinde kal Türkiye'm evinde kal

İş çok ciddi, açılsın artık göz

Yetmedi mi daha bunca söz

İstiyorsak ki yürekler olmasın köz

Evinde kal Türkiye'm evinde kal

Gelin bir süre uzaktan sevelim

Telefondan hal hatır edelim

Sağlıklı yarınlar için bir kez daha diyelim.

Evinde kal Türkiye'm evinde kal

Güzel yarınlara, güçlü çıkmak için

Bu illetin şerrini beraber yıkmak için

Zafer şerbetini hep birlikte tatmak için

Evinde kal Türkiye'm evinde kal

Biz bir söz verdik evdeyiz

Bu şekilde çok güvendeyiz

Kendimizin değil ülkenin derdindeyiz

Evinde kal Türkiye'm evinde kal

Daha fazla yayılmasın diye bu illet

Dört başı mamur olsun diye devlet

Söylenenlere kulak ver ey yüce millet

Evinde kal Türkiye'm evinde kal"


Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:09 Kaynak: DHA

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