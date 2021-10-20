''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu - Son Dakika

''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu

Tunceli'de gece saatlerinde parkta yürüyüş yapan bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan şahsı görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri şahsın yaşamını yitirdiği belirlerken, cansız bedenin cebinden Bülent Demirkaya'ya ait kimlik çıktı. Tunceli'de ''Sakallı Bilo'' olarak tanınan Demirkaya'nın başında darp izi olduğu tespit edilirken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Tunceli- Erzincan karayolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Örenönü Tabiat Parkı'nda dün gece saatlerinde yürüyüş yapan bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan erkeği görüp, durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. BAŞINDA DARP İZİ SAPTANDI Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cansız bedenin üzerindeki ceketin cebinden Bülent Demirkaya'ya ait kimlik çıktı. Demirkaya'nın başında darp izi olduğu saptandı. ''SAKALLI BİLO'' OLARAK TANINIYORDU Kentte ''Sakallı Bilo'' olarak bilinen Bülent Demirkaya'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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