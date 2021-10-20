Tunceli- Erzincan karayolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Örenönü Tabiat Parkı'nda dün gece saatlerinde yürüyüş yapan bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan erkeği görüp, durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi.
Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cansız bedenin üzerindeki ceketin cebinden Bülent Demirkaya'ya ait kimlik çıktı. Demirkaya'nın başında darp izi olduğu saptandı.
Kentte ''Sakallı Bilo'' olarak bilinen Bülent Demirkaya'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Teknoloji › ''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu - Son Dakika