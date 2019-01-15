Sakarya Barosunda Avukatlık Ruhsatı Töreni

Sakarya
Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 4 hukukçu, avukatlık ruhsatnamelerini aldı.
Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak, Baronun konferans salonunda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, yeni meslektaşlarına başarı diledi.
Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz
da 7-8 yıl aradan sonra tören vesilesiyle cübbe giyme şansını elde ettiğini ve duygulandığını söyledi. Baro seçimlerinin ardından ziyaret için geldiği baroda avukatlık ruhsatı törenin de yapılmasından mutluluk duyduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:
"1999 depreminin ardından avukatlık stajımı yaptım, 2000 yılında da ruhsatımı aldım. 2011'e kadar avukatlık yaptım. Sakarya'da 4 dönemdir milletvekiliyim. Sayenizde avukatlık cübbesi giyme şansı buldum. Ruhsat alan avukatlarımıza hayırlı olsun, ailelerini tebrik ediyorum. Avukatlığın önemli bir görev olduğunu düşünüyorum. Ben de keyifle yaptım bu mesleği. Emin olun siyaset olmasaydı mesleğimi yine aynı heyecanla sürdürecektim."
Mesleğe yeni başlayacak 4 hukukçu, yemin etmesinin ardından ruhsatnamelerini alıp cübbelerini giydi.
Yavuz, daha sonra avukatlarla toplu fotoğraf çektirdi.