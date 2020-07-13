Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yılında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yılında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak'ın Arifiye ilçesinde bulunan kabrini ve ailesini ziyaret edecek.

Yeni Cami'de ikindi namazı öncesi Mevlid'i Şerif okunmasıyla başlayacak etkinlikler, Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek anma etkinlikleriyle devam edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemlerinin yapılacağı etkinlik alanına vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde alınacak.


15 Temmuz'da saat 20.00'de mehteran gösterisiyle başlayacak etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videolar da sunulacak.


Şehitlere duaların edileceği etkinlikler kapsamında 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece yarısı 00.13'te tüm camilerde sela okunacak.

SAÜ'de 15 Temmuz'a özel canlı yayın

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) canlı yayınında akademisyenler tarafından 15 Temmuz darbesinin dini, sosyolojik, tarihsel ve siyasal açıdan değerlendirilmesi yapılacak.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Alkan'ın moderatörlük yapacağı programa, SAÜ Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah İnce ve SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nebi Miş konuşmacı olarak katılacak.

Program, 15 Temmuz akşamı saat 22.00'de SAÜ'nün YouTube kanalı "www.youtube.com/sakaryauni" ve diğer resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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