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Sakarya'da 6 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sakarya'da 6 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

12.02.2022 17:50
Sakarya'da 6 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'da, 6 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kişi için Çark Deresi'nde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Sakarya'da, 6 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kişi için Çark Deresi'nde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp Bayram Öztürk'e ait cüzdan ve telefonun dere yakınında bulunmasıyla bölgede yoğunlaşan çalışmalar devam ediyor.

AFAD ekiplerinin Yazlık Mahallesi mevkisinde yaptığı su üstü taramasının ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine ait iş makinesi suda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Endişeli bekleyişleri süren Öztürk'ün yakınları da bölgeye gelerek çalışmaları izledi.

Yakınları tarafından 6 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Bayram Öztürk'e ait cüzdan ve telefonun Çark Deresi'nin çevresinde bulunması üzerine AFAD ekipleri ve dalgıç polislerce dün suda arama çalışması gerçekleştirilmişti.

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Bayram Öztürk, Sakarya, AFAD, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da 6 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da 6 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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