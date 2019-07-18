Sakarya
'da 6 köy yolu ulaşıma kapandı
Sakarya'nın Kocaali
ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağnak yağış sonrasında Dereköy
ve Maçal derelerinin taşması sonucu bazı köyler ulaşıma kapandı.
Kocaali ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağnak yağış etkili olurken ilçeye bağlı 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Melen barajını besleyen dereler olarak bilinen Dereköy ve Maçal dereleri sağnak yağış sonrasında su taşkınları meydana geldi. Yaşanan su taşkınları sonrasında sel sularının sürüklediği ağaç ve taşlardan bazı köy yolları kapandı. Sel sonrası Ortaköy
, Kayalar, Sırtmahalle, Köyyeri, Görele
ve Yalpankaya Mahalleleri ulaşıma kapanırken köylerin bir çoğunda dün akşam saatlerinden itibaren elektrik kesintisi yaşanıyor.
Selin tarım arazilerini etkilediğini söyleyen mahalle sakinlerinden Engin Özel Dün akşam saatlerinden itibaren yağışlar devam ediyor.Sel meydana geldi ve tarım arazilerini etkiledi.Bazı köy yollarımız kapalı. Herhangi bir can kaybımız bulunmuyor dedi.
Köyyeri Mahallesi'nde oturan ve yolun kapalı olmasından dolayı gidemediğini söyleyen Metin Doğan
Köyümüze gidemiyoruz. Selden sürüklenen taşlar ve ağaçlar yolumuzu kapatmış durumda . Yolların açılmasını beklicez yollar açılınca geçeceğiz köyümüze. 65 yaşındayım ben daha önce böyle bir felaket görmedim. Daha öncede sel oldu ama bu kadar aşırı derecede bir sel görmedik. Şuanda yollar kapalı yapacak birşeyimiz yok şeklinde konuştu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.