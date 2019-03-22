Son Dakika Haberleri: Sakarya'da "Adalet Ormanı" Oluşturuldu

Sakarya'da "Adalet Ormanı" Oluşturuldu

1 saat önce

Sakarya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde "Adalet Ormanı" kuruldu.

Sakarya'da
Sakarya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde "Adalet Ormanı" kuruldu.

Hendek ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğünce tahsis edilen 1 hektarlık orman arazisinde protokol üyeleri ve hükümlülerle birlikte bin adet sahil çamı dikildi.

Törende konuşan Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, projenin sosyal sorumluluk yönünün önemli olduğunu belirterek, "Adalet Ormanları projesinin hükümlülerin topluma kazandırılmasında, orman sevgisi ve çevre bilinci oluşturulmasında, önemli katkılar sağlayacağını, yükümlülerin topluma karşı aidiyetlerinin pekişmesi için de önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Programa, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal, Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Doğan, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı İrfaz Gürel, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Denetimli Serbestlik Müdürü Kenan Porgalı ile Hendek Adliyesi'nde görev yapan hakim ve savcılar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:37 Kaynak: AA

Başsavcı, Sakarya, Güncel
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