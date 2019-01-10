Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Deaş Operasyonu

Sakarya'da Deaş Operasyonu

48 dakika önce

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

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Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarda 2 şüphelinin örgütsel faaliyette bulunduğu tespit edildi.

Irak uyruklu kardeşler W.A.AK.K. ve R.A.K.K, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:27 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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