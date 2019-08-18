Son Dakika Haberleri: Sakarya'da dere kenarında erkek cesedi bulunması
Son Dakika Güncel Haber

Sakarya'da dere kenarında erkek cesedi bulunması

57 dakika önce

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Afgan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da dere kenarında erkek cesedi bulunması, System.String[]
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Afgan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yakalanan F.A. ve F.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Geyve Adliyesinde savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin, Zamır Zazai'yi tartışma sırasında öldürdüklerini itiraf ettiği öğrenildi.
Taraklı ilçesinde 16 Ağustos'ta Göynük Deresi kenarında boynundan bıçaklanmış bulunan cesedin Afgan uyruklu Zamır Zazai'ye ait olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili soruşturma kapsamında F.A. ve F.M. yolcu midibüsünde gözaltına alınmıştı.
Taraklı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dondurma yemesine izin vermeyen sevgilisini makasla öldürdü!
Su basan lisede kimyasal gaz paniğe yol açtı! Birçok ekip sevk edildi İzmir alev alev yanıyor! Yangın köye sıçradı Hakkari'de teröristlerin yerleştirdiği EYP infilak etti: 1 sivil hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 22:17:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da dere kenarında erkek cesedi bulunması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]