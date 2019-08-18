Sakarya'da dere kenarında erkek cesedi bulunması
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Afgan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:20 Kaynak: AA
'nın Taraklı
ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Afgan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği
ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yakalanan F.A. ve F.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geyve
Adliyesinde savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin, Zamır Zazai'yi tartışma sırasında öldürdüklerini itiraf ettiği öğrenildi.
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Deresi kenarında boynundan bıçaklanmış bulunan cesedin Afgan uyruklu Zamır Zazai'ye ait olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili soruşturma kapsamında F.A. ve F.M. yolcu midibüsünde gözaltına alınmıştı.
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