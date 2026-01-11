Sakarya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara - Son Dakika
Sakarya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara

11.01.2026 22:59
Sakarya'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Okullar 12 Ocak'ta kapalı.

SAKARYA'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Sakarya'da yarın etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde okullarda eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildi. Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; ilimiz genelinde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü beklenen yağışın kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı ve tipi şeklinde olacağı, buzlanma ve don hadisesi görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağı değerlendirilmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malül, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır." denildi.

Kaynak: DHA

