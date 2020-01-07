Sakarya'da evi yanan adama yardım eli uzandı - Son Dakika
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Sakarya'da evi yanan adama yardım eli uzandı

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Adapazarı ilçesinde evi yanan vatandaşın yardımda bulundu.

Sakarya'da evi yanan adama yardım eli uzandı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Adapazarı ilçesinde evi yanan vatandaşın yardımda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatıyla harekete geçen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, evi yanan Hüseyin Nefesoğlu'nu ziyaret etti.

Sosyal yardım kartı sahibi de olan Nefesoğlu'na giyecek ve yatacak yer desteğinde bulunuldu.

Akıncılar Mahallesi Berber Sokak'ta yaşayan Hüseyin Nefesoğlu'na (65) ait tek katlı müstakil evde, dün dışarıda bulunduğu sırada yangın çıkmış, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmüştü.

Komşularının haber vermesi üzerine yaşadığı sokağa gelen Nefesoğlu, evi yandığı için gözyaşı dökmüştü.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce, Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:02 Kaynak: AA
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