Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaklaşık 30 metrelik şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
İçdedeler Mahallesi'nden Taraklı yönüne giden Erdoğan P'nin kullandığı 34 ABG 365 plakalı beton mikseri, freninin boşalması sonucu 30 metrelik şarampole devrildi.
Mikserin camından ağaçların arasına savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından vatandaşların desteğiyle rampa yukarı yola çıkarılan sürücü, ambulansla Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri de dumanın yükseldiği beton mikserine uzun süre su tuttu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Freni boşalan beton mikseri şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika