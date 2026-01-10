Sakarya\'da Gazetecilere Kutlama

Sakarya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC), Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB), Sakarya Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği (RATED) ve Adapazarı Gazeteciler Derneği'nce (AGD) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Elegant Restoran'da program düzenlendi.

Programda konuşan Vali Rahmi Doğan, gazetecilerin gününü kutladı.

Doğan, birlikteliğin sağlanmış olmasının da kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Gazetecilik, basın mensubu olmak günün şartlarına göre değişen ama bir hayli de zor olan bir meslek. Kamuoyuna doğru bilgilendirebilmek için doğru habere ulaşmak ve ulaşılan bu doğru haberi kamuyla paylaşmak lazım. Bunun gayreti içerisinde olmak lazım. Biz Valilik olarak da kamuoyunu bilgilendirmek adına her türlü gayretin içerisindeyiz, sizlerle de yakınen çalışıyoruz." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da her yıl 10 Ocak'ta basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini, basın mensuplarının fedakarca çalıştığını gazeteciliğin ülke, insan için kıymetli olduğunu dile getirerek, birlikteliği sağlayan herkesi tebrik etti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

SGC Başkanı Sezai Matur ve SGB Başkanı Müjdat Çetin de konuşma yaptı.

SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, RADET Başkanı Remzi Adıyaman, AGD Başkanı Mustafa Gümüşel ile gazetecilerin katıldığı program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.