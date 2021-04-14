Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 sanığın tutukluluk hali devam edecek - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde, 15-20 Mart'ta ikinci defa hakim karşısına çıkan fabrika sahiplerinden tutuklu sanık Y.C. ile diğer 3 sanığın tutukluluk hali bugün değerlendirildi.

Heyet, dosya üzerinde yapılan incelemenin ardından 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davanın üçüncü duruşması, 10 Haziran'da görülecek.

Mahkeme heyeti, yargılamanın ikinci duruşmasında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Aslı B'nin "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrolle tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetmişti.

Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Mahkemece kabul edilen iddianamede, 4'ü tutuklu 7 kişinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.?