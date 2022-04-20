Sakarya'da iftar saati aile içi kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da iftar saati aile içi kavga: 3 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iftar saati aile içerisinde çıktığı öğrenilen kavgada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Yenigün Mahallesi Kır Sokak'ta meydana geldi. İftar saatinde aile içerisinde çıktığı öğrenilen tartışma yerini kısa sürede kavgaya bıraktı. Kavganın büyümesi neticesinde 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyota Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.