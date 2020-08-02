Sakarya'da iki ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da jandarma tarafından düzenlenen iki operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Geyve ilçesinde kurbanlık hayvan ticareti yapan F.A, yanında çalıştırdığı yabancı uyruklu çoban K.A'nın, kurbanlık satışından elde edilen paradan 9 bin lira alarak kaçtığı yönünde ihbarda bulundu.

Çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin taksiyle Eskişehir istikametine kaçtığını tespit etti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne olayın bildirilmesi üzerine K.A, il girişinde Tepebaşı kontrol noktasında yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş halde bulunan para sahibine teslim edildi.

"Nerede" uygulaması hırsızları yakalattı

Kocaali ilçesinde ise Kadıköy sahilinde denize giren A.B'nin, denizden çıktığında park halindeki aracının camının kırılarak telefon, kimlik ve banka kartlarının çalındığı yönünde şikayette bulunması üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalınan telefondaki "Nerede" uygulamasının açık olmasından hareketle takip başlatan ekipler, hırsızlık şüphelilerin Karasu ilçesi Manavpınarı Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda A.D, S.D. ve C.D. gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan S.D. ve C.D. adliyeye sevk edilirken, A.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.