Sakarya'da jandarma operasyonunda 23 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

SAKARYA - Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda çok sayıda esrar ve kenevir ele geçirirken, 3 şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Jandarma İstihbarat ve Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Arifiye ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi Kelhasan Mevkinde bulunan Ormanlık alan içerinde yapılan aramalarda ekili halde 988 adet kenevir ve kurutulmaya bırakılmış 23 kilogram esrar ele geçirildi. Savcılık talimatı ile bulunan yasa dışı kenevirleri imha edilirken, olayın şüphelileri B.C., Y.U. ve İ.C. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 kilo 518 gram esrar, 50 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 23 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.