Son Dakika Haberleri: Sakarya'da jandarma operasyonunda 23 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sakarya'da jandarma operasyonunda 23 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

6 dakika önce

Sakarya'da jandarma operasyonunda 23 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltıSAKARYA - Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda çok sayıda esrar ve kenevir ele geçirirken, 3 şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da jandarma operasyonunda 23 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

SAKARYA - Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda çok sayıda esrar ve kenevir ele geçirirken, 3 şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Jandarma İstihbarat ve Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Arifiye ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi Kelhasan Mevkinde bulunan Ormanlık alan içerinde yapılan aramalarda ekili halde 988 adet kenevir ve kurutulmaya bırakılmış 23 kilogram esrar ele geçirildi. Savcılık talimatı ile bulunan yasa dışı kenevirleri imha edilirken, olayın şüphelileri B.C., Y.U. ve İ.C. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 kilo 518 gram esrar, 50 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 23 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da jandarma operasyonunda 23 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kandil'de öldürülen teröristlerden biri kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural çıktı
CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü İstanbul'da 91 değnekçi yakalandı; 108 lira ceza ile serbest kaldılar Şehit eşlerine hakaret eden şüpheli gözaltında alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 23:51:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da jandarma operasyonunda 23 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]