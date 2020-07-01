Sakarya'da 'kaçak elektrik' operasyonu - Son Dakika

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, elektrik dağıtım şirketi tarafından polisin desteğiyle kaçak elektrik kullanıldığı belirlenen evlerin bağlantıları kesildi.

Geyve'ye bağlı Çeltikler Mahallesi'nde, kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildikten sonra elektrik dağıtım şirketi ekiplerince çalışma başlatıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle Geyve başta olmak üzere Pamukova ve Adapazarı'ndan polis ekipleri, mahalleye gelerek, önlem aldı. Kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilen evlerin sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaçak elektrik kullanımı için hazırlanan ekipman ve kablolar, ekipler tarafından imha edildi.