Sakarya'da Kar Hazırlığı ve Yeni Projeler

11.01.2026 16:21
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışına karşı 49 araç ve 98 personel hazırladı. Yeni yol projeleri duyuruldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olması beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, şehirde beklenen kar yağışı ve soğuk havanın sebep olabileceği muhtemel olumsuzların önüne geçmek için 49 araç ve 98 personelin hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyonu Başkanlığı ekiplerince kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla vatandaşlara kesintisiz hizmet verileceği belirtildi.

Erenler'de alternatif güzergah oluşturulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bağlar Kavşağı ve Erenler Belediyesi arasında yeni bir yol yapılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni yolun Zübeyde Hanım ile Mimar Sinan caddelerine kesintisiz ulaşım sağlayacağı aktarılarak, projenin sonraki etaplarında Fevzi Kılıç Caddesi üzerinden D-650 kara yoluna yapılması ön görülen arter ile D-100, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'na transit geçişlerin kolaylaşacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yeni güzergahın 25 metre genişliğinde olacağını ifade ederek, projede bisiklet yolu, kaldırım, aydınlatma sistemleri ile peyzaj çalışmalarının yer alacağını kaydetti.

Ahmet Hamdi Tanpınar, söyleşiyle anılacak

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar ve şair Ahmet Hamdi Tanpınar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek "Eşik'te Bir 'Hülya Adamı' Ahmet Hamdi Tanpınar" isimli söyleşide anılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tanpınar'ın düşünce dünyası ve Türk edebiyatındaki yeri, Prof. Dr. Mehmet Samsakçı, araştırmacı yazar İlyas Dirin ve Dr. Oğuz Şenses'in katılımıyla düzenlenecek programda ele alınacak.

Ofis Sanat Merkezi'nde yarın saat 19.00'da yapılacak etkinliğe sanatseverler davet edildi.

Kaynak: AA

