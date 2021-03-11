Sakarya'da Kovid-19 denetimleri 3 katına çıktı - Son Dakika

Sakarya'da Kovid-19 denetimleri 3 katına çıktı

11.03.2021 20:13
Sakarya'da Kovid-19 denetimleri 3 katına çıktı, System.String[]

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "(Kovid-19 denetimleri) Hayatı normale çevirebilmek ve ilimizi hak ettiği yere getirebilmek adına tedbirleri daha da sıkılaştırdık ve denetimleri 3 katına çıkardık.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "(Kovid-19 denetimleri) Hayatı normale çevirebilmek ve ilimizi hak ettiği yere getirebilmek adına tedbirleri daha da sıkılaştırdık ve denetimleri 3 katına çıkardık." ifadelerini kullandı.

Sakarya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında Karasu ilçesinde Kaymakamlık Toplantı Salonunda, "Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı İshak Sarı ve diğer yetkililerin katıldığı toplantıda, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, salgınla mücadelede yürütülen çalışmalarla ilgili brifing verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaldırım, her gün farklı bir ilçede değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantılarda genel ve yerel bazda tedbirlerle denetimlerin seyrini ele aldıklarını belirten Vali Kaldırım, şunları kaydetti:

"Bu toplantılarda, genel ve yerel bazda derinlemesine analiz yaparak son durumu değerlendirip alınabilecek ek önlemleri görüşüyoruz. Hayatı normale çevirebilmek ve ilimizi hak ettiği yere getirebilmek adına tedbirleri daha da sıkılaştırdık ve denetimleri 3 katına çıkardık. Her alanda hem güvenlik güçlerimizin hem kamu kurumlarımızın hem de yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın yetkilileri ve personelleriyle sahada yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hep birlikte el ele verirsek virüsle mücadelede başarılı olabiliriz. Bu mücadelede yalnızca birkaç kurum ya da birimin değil, ilimizdeki tüm aktörler ile paydaşların en küçük katkısı bile büyük önem arz ediyor. Bu bilinçle hareket edip ilimizdeki mücadeleye güç katarak sahaya inen ve sahada bulunan herkese teşekkür ediyorum."

Kovid-19'la mücadelede çok kritik bir haftada olduklarını aktaran Kaldırım, kentin haritadaki yerini öncelikle turuncuya, ardından da mavi renge dönüştürmek için herkesin büyük gayret gösterdiğini vurguladı.

Salgınla mücadelede sağlık teşkilatına ayrı bir sayfa açılması gerektiğini belirten Kaldırım, "Canla başla çalışan bu kıymetli insanların hakkını ancak tedbirlere titizlikle uyarak ödeyebiliriz. İlimizde her ne kadar yoğun denetimler gerçekleştiriliyor olsa da vatandaşlarımızın kendi denetimlerini kendilerinin yapmasının önemli. İstediğimiz ve dilediğimiz noktaya ulaşabilmek için tedbirlere hassasiyetle uymak çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Çetin Oktay Kaldırım, Koronavirüs, Kaymakamlık, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da Kovid-19 denetimleri 3 katına çıktı - Son Dakika


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