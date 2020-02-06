Sakarya'da kültür sanat - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Sakarya'da kültür sanat - Son Dakika

Sakarya'da kültür sanat

6 saat önce

Sakarya'da şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Dejavu" ve "Kare As" tiyatro oyunları sanatseverlerle buluşacak.

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Sakarya'da şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Dejavu" ve "Kare As" tiyatro oyunları sanatseverlerle buluşacak.

Sam Bobrick'in yazıp Ekin Tunçay Turan'ın çevirdiği ve Paşhan Yılmazel'in yönettiği "Dejavu"nun dekor tasarımını Ali Nadir Birim, ışık tasarımını Yunus Emre Usta üstleniyor.

Paşhan Yılmazel, Ece Bozkaya, Ayumi Takano ve Emre Mutlu'nun rol aldığı iki perdelik komedi oyunu, 13 Şubat'ta saat 20.00'de Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek.

Tony Hilton ve Ray Cooney'in yazıp Haldun Dormen ile Ülkü Tamer'in çevirdiği "Kare As" oyununu Zuhal Öztürk yönetiyor.

Alper Kadayıfçı, Ayşegül Aslan, Caner Kadayıfçı, Ebru Kocaaga, Tolga Canbeyli, Ömer Faruk Yıldırım, Barış Can Çelik, Barış Küçükgüler, Nazlı Pınar Kaya ve Mertcan Sevkan Çelik'in rol aldığı eser, 17 Şubat'ta saat 20.00'de AKM'de sanatseverlerle bir araya gelecek.

Etkinliklerde çocuklar unutulmadı

Çocuk tiyatrosu etkinlikleri kapsamında da "En İyi Çocuk Ödülü" oyunu 17 Şubat'ta saat 11.00 ve 14.00'te, "Bremen Mızıkacıları" da saat 12.00, 13.30 ve 15.00 seanslarıyla AKM'de çocukların beğenisine sunulacak.

Kentte bu ay sinema gösterimleri, konser ve söyleşi günleri de yapılacak.

Etkinlik kapsamında 10 Şubat'ta "Zavallı", 15 Şubat'ta "İki Kafadar", 17 Şubat'ta "Deri Ceket", 24 Şubat'ta "Acı ve Zafer", 26 Şubat'ta "İçinde Yaşadığım Deri", 29 Şubat'ta "Sihirbazın Balonları" filmleri izlenebilecek.

Bünyamin Aksungur'un katılımıyla "Türk Dünyasından Sesler" konulu söyleşi ve dinleti programı 11 Şubat'ta saat 19.00'da Ziya Taşkent Konser Salonu'nda, İhsan Kabil'in katılımıyla "Türk Sinemasının Ahvali" konulu söyleşi programı 14 Şubat'ta saat 19.00'da Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) düzenlenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası 12 Şubat'ta saat 19.00'da Ziya Taşkent Konser Salonu'nda yeni repertuarıyla Sakaryalılara müzik ziyafeti yaşatacak.

Sakarya, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:46 Kaynak: AA
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