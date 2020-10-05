Sakarya'da kültür sanat - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat açık hava etkinliklerinin Millet Bahçesi'nde devam ettiği kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kurallarına karşı önlemlerin hassasiyetle uygulandığı etkinliklere çok sayıda kültür sanat dostu ve minik sanatseverin katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, 3 Ekim Cumartesi günü "Dağ 2" filminin gösterildiği Millet Bahçesi sahnesinde 4 Ekim Pazar günü ise "Bremen Mızıkacıları" isimli tiyatro oyununun minik sanatseverelerle buluştuğu belirtilerek, "Sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına uyumun sık sık kontrol edildiği etkinliklerde Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından patlamış mısır, gazoz ve pamuk şekeri ikramı gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.