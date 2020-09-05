Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiası - Son Dakika

CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde yer alan "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına ilişkin, "Sosyal medya kalemşörleri uzaktan ahkam kesmesinler ve her kültürü kucaklayan Sakarya'mızı karalamasınlar." ifadesini kullandı.

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, olayın duyulmasının ardından bölgede işçi çavuşuyla görüştüğünü belirtti.

Sosyal medyada provoke edilen Türk-Kürt çatışmasının, Sakarya'da asla yaşanmayacağını vurgulayan Keleş, Sakarya'nın her kültürü barındıran bir kent olduğunu kaydetti.

Keleş, sosyal medyada mevsimlik işçilerle bahçe sahibi arasında yaşanan tartışmanın, Türk-Kürt ayrımcılığı meselesine getirilmesini kınadığını vurguladı.

"Her kültürü kucaklayan Sakarya'mızı karalamasınlar"

Bu provokasyonla hem fındık bahçesi sahipleri hem de Sakaryalıların zan altında bırakıldığına işaret eden Keleş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi fitneyle bozmak isteyenleri şiddetle kınıyorum. Sosyal medya kalemşörleri uzaktan ahkam kesmesinler ve her kültürü kucaklayan Sakarya'mızı karalamasınlar. Sakarya'da şu an yaklaşık 60 bin civarında çalışan mevsimlik tarım işçimiz var."