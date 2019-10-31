Sakarya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Hendek- Düzce istikametinde Eren Uçak'ın kullandığı 34 KE 6168 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere sürterek devrildi.

Bu sırada motosikletten düşerek yaralanan Eren Uçak ve yanında bulunan M.B.T, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Eren Uçak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralı M.B.T'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.