Son Dakika Haberleri: Sakarya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Sakarya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sakarya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Hendek- Düzce istikametinde Eren Uçak'ın kullandığı 34 KE 6168 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere sürterek devrildi.

Bu sırada motosikletten düşerek yaralanan Eren Uçak ve yanında bulunan M.B.T, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Eren Uçak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralı M.B.T'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Otoyolu, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:04 Kaynak: AA
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