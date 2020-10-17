Sakarya'da seyir halindeki tırın lastiği yandı - Son Dakika

Sakarya'da seyir halindeki tırın lastiği yandı

17.10.2020 23:51
Sakarya'da seyir halindeki tırın lastiği yandı, System.String[]

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırın lastiği, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırın lastiği, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Mahallesi Gölkent yolu Şehit Hacı Uzun Caddesi mevkisinde Mustafa Peker'in kullandığı slaj yüklü 26 ACS 758 dorse plakalı tırın lastiği patladı.

Sürtünme nedeniyle alev alan lastiğin yandığını fark eden sürücü aracını kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ferizli, İtfaiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da seyir halindeki tırın lastiği yandı - Son Dakika

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