Sakarya'da seyir halindeki tırın lastiği yandı - Son Dakika

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sürtünme nedeniyle alev alan lastiğin yandığını fark eden sürücü aracını kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

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