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Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

1 saat önce

Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralıSAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı tartışmada 2 kişi vurularak yaralandı.

Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı
SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı tartışmada 2 kişi vurularak yaralandı.
Olay, Serdivan ilçesine bağlı Arabacıalanı Mahallesinin Eski Kazımpaşa Caddesinde meydana geldi. İddaya göre A.K ve A.K., alkollü olan ve gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarmak için gittikleri gençler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılara yapılan ilk müdehalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastenesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken polis ekipleri ise şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kazımpaşa, Serdivan, Sakarya, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:09 Kaynak: İHA
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