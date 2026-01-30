Sakarya'da Siyanürle Ölüm Şüphesi - Son Dakika
Sakarya'da Siyanürle Ölüm Şüphesi

30.01.2026 22:22
Murat A.'nın cesedi ormanda bulundu, siyanür ile intihar ettiği düşünülüyor. Otopsi bekleniyor.

Sakarya'da kendisinden haber alınamayan ve Adapazarı ilçesinde gölet mevkiindeki ormanlık alanda cesedi bulunan adamın, siyanür içerek öldüğü değerlendiriliyor. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Edinilen bilgilere göre, Ferizli ilçesinde yaşayan Murat A. (30), 27 Ocak Salı günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yaklaşık iki gündür süren arama çalışmaları sonucunda bugün saat 13.35 sıralarında Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiinde bir şahsın hareketsiz yattığı ihbarını alan ekipler bölgeye sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini ve cesedin kayıp olan Murat A.'ya ait olduğunu belirledi. Murat A.'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

O ölümde siyanür şüphesi

Cesedin bulunduğu bölgeye jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Sakaya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de sevk edilmişti. Burada yapılan incelemeler neticesinde cesedin bulunduğu bölgede kimyasal madde bulundu. Ormanlık alanda bulunan Murat A.'nın ölümüne ilişkin siyanür içerek intihar ettiği şüpheli ilk tespitler arasında yer alırken şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Sakarya, Olaylar, Otopsi, Son Dakika

