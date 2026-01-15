Sakarya'da Su Tasarrufu Yüzde 100'ün Üzerinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sakarya'da Su Tasarrufu Yüzde 100'ün Üzerinde

Sakarya\'da Su Tasarrufu Yüzde 100\'ün Üzerinde
15.01.2026 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da su kaybı önleme çalışmalarıyla 1 yılda 11,5 milyon metreküp tasarruf sağlandı.

Sakarya'da su kaybı önleme çalışmalarından yüzde 100'ün üzerinde tasarruf sağlandığı bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, SASKİ tarafından yapılan tasarruf ve kaçak tespit etme sistemleriyle 1 yılda tasarruf miktarının 5 milyon metreküpten 11 milyon 500 bin metreküpe çıkartıldığı belirtildi.

Denetimlerde 26 bin 300 abonenin kontrol edildiği belirtilen açıklamada, 8 bin 200 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı ve kaçak kontrol çalışmalarıyla 950 bin metreküp su kullanımının önlendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sakarya'nın suyunu garanti altına almaya ve kaynakları en iyi şekilde korumaya kararlı olduklarını ifade etti.

Organ bağışı 3 kişiye umut oldu

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) yoğun bakımda tedavi gören bir hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesinin aldığı kararla bağışlanan organlar, 3 kişiye umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, beyin ölümü gerçekleşenen hastanın ailesinin aldığı kararla 2 kadaverik böbrek naklinin başarıyla gerçekleştirildiği, bağışlanan karaciğerin ise İstanbul'a gönderdildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Böbrek Nakli Merkezi Başkanı Doç. Dr. Necattin Fırat, organ bağışının hastanede gerçekleşmesi nedeniyle böbreklerin öncelikli olarak Sakaryalı hastalara nakledildiğini, karaciğerin ise İstanbul'da organ bekleyen bir hastaya gönderildiğini belirterek, operasyonun başarıyla gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Açıklama görüşlerine yer verilen Organ Nakli Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Hamad Dheir de organ bekleyen binlerce hasta olduğunu dile getirerek, vatandaşları organ bağışına destek olmaya davet etti.

Büyükşehir Belediyesi ücretsiz güreş kursu açıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yetiştirmek için ücretsiz Güreş Spor Okulu açıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Herkes İçin Spor, Her Yaşa Sağlık" sloganıyla açılacak okulun 7-12 yaş arası erkek çocuklara yönelik olacağı kaydedildi.

Açıklamada, 25'er kişilik sınıflar halinde 2 grup olarak düzenlenecek ve 50 öğrencinin alınacağı programa www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden ücretsiz olarak kayıt yaptırılabileceği duyuruldu.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Su Tasarrufu Yüzde 100'ün Üzerinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu
Afrika Kupası’nda ilk finalist belli oldu Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi 31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
Napoli’nin çöküşü sürüyor Napoli'nin çöküşü sürüyor

18:59
Fenerbahçe’den Galatasaray’a Mert Hakan Yandaş tepkisi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş tepkisi
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 19:34:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Sakarya'da Su Tasarrufu Yüzde 100'ün Üzerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.