Sakarya'daki DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
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Sakarya'daki DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

12.08.2022 12:06
Sakarya'daki DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen baskında gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen baskında gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Suriye ve Irak'ta, 2013-2016 yıllarında, örgütün farklı kademelerinde çalışan ve sözde 'polis' olarak görev yapan şüphelilerin, çatışmalarda yaralandıktan sonra sahte kimliklerle Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi. Bunun üzerine adreslere baskın yapan ekipler, 4 Irak, 1 Suriye ve 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i de adli kontrolle serbest kaldı.


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Kaynak: DHA

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'daki DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

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