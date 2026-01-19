Sakarya\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde SUV tarzı araç ile toplu taşıma aracının çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Caddesi'nde O.C. idaresindeki 54 ADA 906 plakalı MG marka SUV tarzı araç ile F.G. idaresindeki 54 T 0341 plakalı Citroen marka toplu taşıma aracı çarpıştı. Kazada toplu taşıma aracında yolcu olarak bulunan S.S., M.T.T., M.Y., N.C. ile SUV tarzı araçta yolcu olarak bulunan E.E.Ş. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA